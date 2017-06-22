Нерадивую мать из Полярных Зорь оштрафовали на 12 тысяч рублей

23 Июня 2017 года, 09:41

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Стало известно, какое наказание понесёт жительница Полярных Зорь, которая весной этого года заперла двух своих малолетних детей.

Как ранее сообщал «Би-порт», 2 апреля женщина оставила двух детей, 2014 и 2015 годов рождения, в квартире, а сама ушла распивать спиртные напитки к знакомым. Дети были лишены ухода, помощи, воды и пищи.

«В этот же день дети были изъяты из квартиры сотрудниками полиции и помещены в лечебное учреждение, где им поставлены диагнозы: «острый трахеобранхит и острый фарингит, легкое течение», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Женщина судьбой своих детей не интересовалась до 3 апреля, на звонки телефонные звонки не отвечала. Преступные действия Елизаветы Поповой квалифицированы по ст. 125 УК РФ - оставление в опасности.

Приговором суда женщина признана виновной, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: petrovka38.ru