13% жителей Мурманской области получают зарплату ниже МРОТ

23 Июня 2017 года, 10:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Доля населения Мурманской области, которая получает заработную плату ниже МРОТ, составляет по итогам 2016 года 13%. Об этом сегодня на заседании правительства Мурманской области заявила министр экономического развития Елена Тихонова. Ранее эти же цифры озвучивала и губернатор Марина Ковтун, выступая с отчётом в областной думе.

Напомним, что по состоянию на IV квартал 2016 года прожиточный минимум в регионе составил 13562 рубля, МРОТ на ноябрь 2016 – 14281 рубль.

Всего же в России зарплату ниже МРОТ получают около 5 млн человек.