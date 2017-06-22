Жителей Умбы могут оставить без горячей воды

23 Июня 2017 года, 11:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» направил в управляющую компанию Умбы уведомления о планируемом введении ограничения режима потребления электроэнергии. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области. Свои действия гарантирующий поставщик мотивировал проведением работы по взысканию задолженности, имеющейся у управляющей компании.

«Однако такие действия могут привести к невозможности предоставления жителям поселка Умба Терского района коммунальной услуги в виде горячего водоснабжения и, как следствие, нарушению прав граждан», - считают в прокуратуре.

В целях предупреждения правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ, заместителем прокурора Терского района должностное лицо филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», принявшее решение о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии, предостережено о недопустимости нарушения закона.

Накануне стало известно, что компания отключила от электроснабжения котельную в Междуречье. С 8 июня в домах населённого пункта отсутствует горячая вода.

Фото: grandkid.ru