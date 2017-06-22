АПЛ «Обнинск» провела стрельбы в Баренцевом море

23 Июня 2017 года, 12:32

РОССИЯ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках выполнения плановых задач боевой подготовки в морских полигонах Северного флота в Баренцевом море экипаж многоцелевой атомной подводной лодки «Обнинск» отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Подводники выполнили торпедную стрельбу по отряду кораблей в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Стрельба прошла успешно. Надводные цели были условно поражены.

После выполнения упражнения экипаж АПЛ «Обнинск» отработал задачи подводного маневрирования с уходом от преследования надводным противником.