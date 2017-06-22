Девять лучших из «Окраины»

23 Июня 2017 года, 13:05

8 товаров и 1 услуга торговой марки ОКРАИНА были признаны «Лучшими товарами и услугами» Мурманской области. Такое решение приняли эксперты Региональной комиссии ЦСМ.

На двадцатый, юбилейный конкурс «100 Лучших товаров и услуг Мурманской области» ОКРАИНА представила как уникальные для российского рынка товары, так и всеми любимые изделия. По результатам, победителями конкурса и лауреатами стали:

Твердокопченая колбаса Альпийская Окраина

Колбаса сырокопченая Сальчичон Окраина

Колбаса вареная Классическая Окраина

Сосиски Молочные ГОСТ

Сардельки Молочные Окраина

Пельмени Классические Окраина

Пельмени Домашние (По-Кольски) Окраина

Манты Южные Окраина

Впервые на конкурс ОКРАИНА представила услугу Интернет-магазина для населения Мурманской области. Несмотря на свой скромный возраст – всего 2 года, интернет-магазин заслужил любовь северян. Высокую социальную значимость данной услуги для маломобильных групп населения подтвердили и представители региональной комиссии – Интернет-магазин ОКРАИНА также стал лауреатом конкурса, получив самые высокие баллы!





Справка:

В 2017 году в конкурсе «100 Лучших товаров Мурманской области» приняли участие 32 товара и услуги от 21 предприятия из Мурманска, Североморска, Апатитов, Колы, Ковдора, Мончегорска, Кандалакши и Оленегорска. Представляемую на конкурс продукцию эксперты региональной комиссии рассматривали на соответствие целому комплексу требований.

Компания ОКРАИНА - это крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Мурманской области, в состав которого входят: мясоперерабатывающий завод, завод по производству сырокопченых колбас, завод по производству полуфабрикатов. Местонахождение – город Мурманск, Мурманской области. Основное направление – производство высококачественных колбас и мясных деликатесов, а также полуфабрикатов и кулинарных изделий.