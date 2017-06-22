Две трети алкоголя в России не соответствует ГОСТам

23 Июня 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам, показали проверки Росалкогольрегулирования (РАР), проведенные в прошлом году. В свою очередь эксперты Роспотребнадзора оценивают легальную алкогольную продукцию в России как безопасную и стабильно качественную, пишут «Известия».

В Росалкогольрегулировании комментариев не предоставили, однако известно, что в общероссийском классификаторе стандартов указаны ГОСТы на каждый алкогольный напиток. Производители алкоголя обязаны выпускать продукцию, которая будет соответствовать ГОСТам и делать об этом пометку на этикетке.

В то же время из закона «О стандартизации в РФ» следует, что соблюдение стандартов для производителей является добровольным. Ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев объяснял «Известиям», что после внесения изменений в законодательство о техническом регулировании и стандартизации аналогичные поправки не были своевременно внесены в 171-ФЗ. Возникшие противоречия привели к тому, что положения закона трактуются не в пользу производителей и импортеров. В Минэкономразвития считают, что эти противоречия следует снять.

Глава Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов подчеркнул, что сейчас некоторые российские стандарты имеют расхождения с международными. Например, согласно последним ром может как иметь, так и не иметь осадок, но российский ГОСТ его наличия не допускает. В Роспотребнадзоре заявили, что в целом алкогольная продукция в России безопасна и соответствует нормативным требованиям, и ее можно оценить как стабильно качественную.

Фото: VistaNews.ru