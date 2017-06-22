Вскрытие замков специалистами: особенности и преимущества

23 Июня 2017 года, 14:08

Замочные механизмы являются прекрасным способом борьбы со злоумышленниками. Мы запираем на замки входные двери квартир, домов, гаражей, а также автомобили, сейфы и некоторое другое ценное имущество. Однако в некоторых ситуациях открыть собственноручно закрытый замок не представляется возможности. Причиной может служить элементарная утеря или поломка ключа, сбои в работе замочной личинки и многие другие жизненные обстоятельства, при которых вскрытие замков профессионалом является единственным выходом из ситуации.



Что нужно для вскрытия замка сотрудником службы?

Вскрытие двери квартиры, дома, автомобиля и прочего ценного имущества - процедура не из простых. За несанкционированное проникновение внутрь чужой собственности можно получить серьезные проблемы с законом. Поэтому сотрудникам службы необходимо быть уверенными на 100%, что вскрываемый объект принадлежит именно заказчику. С этой целью клиент должен будет предъявить мастеру документ, подтверждающий его право собственности на нуждающийся во вскрытии дом, квартиру, автомобиль, гараж. Это может быть договор купли-продажи или аренды, паспорт с пропиской и так далее. Если документы отсутствуют, вскрытие замка будет произведено только в присутствии участкового и соседей, которые подтвердят, что имущество принадлежит обратившемуся в службу владельцу. После проведения работ все равно необходимо будет предъявить документ, подтверждающий право собственности на вскрытый объект.



В каких ситуациях может помочь мастер?

Сотрудники сервиса занимаются вскрытием не только квартир и домов, двери которых по каким-либо причинам открыть не удалось. Помимо этого специалисты также осуществляют:

вскрытие автомобилей ;

; вскрытие замков сейфов любого уровня засекреченности;

вскрытие гаражей и офисных помещений;

вскрытие любых других объектов, доступ к которым ограничен в силу определенных причин.



Почему с профессионалами надежнее?

Естественно, захлопнувшуюся дверь можно без проблем вскрыть и самостоятельно, сэкономив определенную денежную сумму. Однако профессиональная помощь все же имеет массу преимуществ перед самодеятельно принятыми мерами:

Обеспечение сохранности двери. Специалисты используют в работе специальный инструмент, позволяющий безболезненно провести вскрытие двери. Даже если потребуется установка замков, специалист не будет «резать» дверное полотно. В некоторых случаях будет достаточно замены замочной личинки. Оперативность. Времени у мастера на выполнение работ уйдет минимум, чего никак не скажешь о любителях.

Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность вызова сотрудников службы в любое время суток.