Половина россиян не удовлетворена социальным обслуживанием

23 Июня 2017 года, 14:25

РОССИЯ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – 48% россиян недовольны качеством социального обслуживания, а 49% и вовсе считают его недоступным. Такие данные показал онлайн-опрос Счётной палаты. Эксперты полагают, у россиян есть основания быть недовольными. В результате оптимизации сократилось количество центров социального обслуживания, услуг в них оказывается мало, а самих работников таких учреждений трудно назвать компетентными. Проблему усугубляют сложности в оформлении документов и сокращение количества социальных центров, пишут «Известия».

Из-за мизерной зарплаты в центры соцобслуживания идут люди, которых просто никуда больше не берут. Однако среди социальных работников встречаются те, кто готов самоотверженно работать за копейки. Чтобы попасть в дома престарелых или инвалидов, нужно собрать и оформить множество документов. Количество услуг, которые оказываются там, сильно ограничено, а их качество часто неудовлетворительно.

Пресс-служба Счетной палаты сообщила, что количество негативных отзывов об услугах социального обслуживания преобладало над позитивными среди респондентов из Петербурга, Московской, Тульской, Воронежской областей (всего 21 регион). А наибольшее количество хороших оценок поступило от жителей Москвы, Архангельской, Рязанской, Владимирской областей и Красноярского края.

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев