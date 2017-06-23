В Никеле Мурманской области появились плакаты, нарисованные детьми

23 Июня 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня - На одной из центральных улиц приграничного поселка Никель вместо рекламы появились необычные баннеры, призывающие к соблюдению правил дорожного движения.

Организаторами необычной акции выступили участники общественной организации «Активный Никель».

Их проект «Молодое поколение за безопасность дорожного движения» стал победителем в конкурсе грантов Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Цель проекта - призвать водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.

В рамках проекта прошлым летом юные никельчане приняли участие в конкурсе рисунков «Внимание, улица», а этим летом их рисунки были перенесены на плакатные баннеры, которые заняли свои места на рекламных щитах, расположенных на Гвардейском проспекте, возле 27 и 30 дома.

Малыши выступили в качестве активных агитаторов, и в своих рисунках призвали всех участников дорожного движения быть внимательнее и аккуратнее.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области