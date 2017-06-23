Гидрографическое судно Северного флота названо именем заслуженного исследователя Арктических морей Всеволода Воробьева

23 Июня 2017 года, 16:22

АРХАНГЕЛЬСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - В Архангельске состоялась торжественная церемония присвоения наименования «Всеволод Воробьев» большому гидрографическому катеру Беломорской военно-морской базы Северного флота БГК-2154. Это новое судно проекта 19920 «Баклан» было построено на судостроительном заводе в городе Рыбинск и принято флотом в прошлом году. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В церемонии принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, который отметил большие заслуги известного исследователя арктических морей, ветерана Великой Отечественной войны, лауреата Сталинской премии капитана 1 ранга Всеволода Воробьева. Командующий выразил уверенность, что катер принесёт большую пользу Военно-морскому флоту России в освоении Арктики и обеспечении навигационной безопасности плавания боевых кораблей Северного флота и гражданских судов в северных морях и портовых акваториях.

Всеволод Иванович Воробьев, именем которого назван катер, всю жизнь посвятил службе Военно-морскому флоту. Он проработал в гидрографии до 77 лет. Был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной Войны II степени, Красной Звезды и многими медалями. Участвовал в боевых действиях на Балтийском море, обеспечивал траление и минные постановки во время блокады Ленинграда.

Фото: Б. Сердюк