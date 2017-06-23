В Мурманске арестовали четырёх граждан Марокко

МУРМАНСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Четырёх граждан Марокко арестовали в Мурманске. Ранее Октябрьский суд Мурманска избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Указанные граждане пытались незаконно пересечь российско-норвежскую границу, сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Доводы адвокатов об отсутствии достаточных оснований для их содержания под стражей были опровергнуты стороной обвинения в суде первой и второй инстанции. В результате Мурманский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.
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