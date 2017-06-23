В День города на набережной Петрозаводска откроется туристический арт-объект

23 Июня 2017 года, 16:40

ПЕТРОЗАВОДСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – В День города, который будет отмечаться в Петрозаводске 24 июня, на набережной Петрозаводска откроется арт-объект. Он будет посвящён новому туристическому бренду Карелии, пишет Губернiя Daily.

Фотовыставка посвящена новому маршруту «Золотое кольцо Карелии». Маршрут представляет собой кольцо из Петрозаводска в Петрозаводск (туда по старой дороге на Гирвас, обратно – по трассе «Кола»).

Выставка будет представлена в виде шести кубов шириной от 1,5 до 2 метров и информационного стенда. На каждом из кубов будут размещены фотографии и описание туристического объекта.