В Ковдоре горели склады частного предприятия

24 Июня 2017 года, 12:00

КОВДОР/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью огнеборцы ликвидировали возгорания на территории, где расположены постройки для хранения. Как сообщили в МЧС, речь идет о складах предприятия «Меркурий».

«В 03:36 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: г. Ковдор, в районе складов частного предприятия «Меркурий»», - говорится в сообщении.

В результате пожара обгорела и частично обрушилась крыша здания, внутри помещения обгорели мешки с резиновой крошкой, рядом с цехом на открытой территории обгорели железные бочки и мешки с резиновой крошкой. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.