«МегаФон» предложит мурманчанам включиться в мир цифровых возможностей и получить заманчивые призы

24 Июня 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Собрать гигантские пазлы, сделать селфи в специальной фотозоне и получить профессиональный снимок от портала «Geometria», выиграть планшет и другие призы от «МегаФона» смогут участники квеста «Включайся!».

25 июня на площади «Пять углов» «МегаФон» организует свою интерактивную площадку. Она будет работать на «Пяти углах» с 14.00 до 18.00. Всем мурманчанам, принявшим участие в квесте или сборке гигантских пазлов, будут вручены купоны с индивидуальными номерами, среди обладателей которых организаторы разыграют в 17.10 ценные призы.

Как поясняют сотрудники компании, квест «Мегафона» носит одно названия с линейкой тарифных планов «Включайся!», которая предназначена для современных «цифровых» абонентов. Они активно используют мобильный интернет: слушают онлайн музыку и смотрят видео на смартфонах, общаются в мессенджерах и соцсетях, не забывая и о привычных мобильных сервисах — SMS и голосовой связи.

Отметим, что завтра на «Пяти углах» будут работать более 20 тематических интерактивных зон и площадок: стритбол, хоккей, скейтборд, BMX и многое другое. Также для всех желающих будут работать мастер-классы по росписи на воде, созданию арт-объектов и фотозона «Я люблю Мурманск». Городской праздник продлится до 20.00.