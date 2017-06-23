«Нордавиа» стала «Авиакомпанией года»

24 Июня 2017 года, 15:23

МОСКВА/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» признана победителем Национальной премии в области авиационного маркетинга – 2017 в номинации «Авиакомпания года».

«Для нас особенно важно признание независимым жюри экспертов достижений «Нордавиа» в области авиационного маркетинга. Эта награда – свидетельство правильной бизнес стратегии, которую реализует авиакомпания и которая направлена на укрепление ее эффективности и стабильное позиционирование на рынке воздушных перевозок», - сказал генеральный директор авиакомпании «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Национальная премия в области авиационного маркетинга учреждена Центром стратегических разработок в гражданской авиации «Авиацентр» - первой в России и СНГ профессиональной организацией, оказывающей различные виды услуг в области стратегического планирования для гражданской авиации и авиастроительной промышленности.

Напомним, в марте 2017 года «Нордавиа» была признана дипломантом в номинации Национальной авиационной премии «Крылья России».

Фото: М. Паламарчук