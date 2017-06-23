Трактор с нелегальным мясом попытались провезти в Россию

УКРАИНА/ 24 июня - Двое украинцев попытались нелегально провезти почти три тонны мяса на тракторе. Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.
«Пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии мясопродукции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчины не имели при себе никаких документов. Груз мяса пограничники обнаружили в прицепе трактора.
Трактор с нелегальным грузом доставили в пограничное подразделение. Личности задержанных установлены, они оказались жителями одного из населенных пунктов рядом с границей.
Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergii Kharchenko