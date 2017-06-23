СМИ: ФАС хочет отменить роуминг по России

24 Июня 2017 года, 19:45

РОССИЯ/ 24 июня - Федеральная антимонопольная служба готовит документы, чтобы изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

Как сообщают СМИ, пока служба обсуждает с компаниями экономическую сторону вопроса, документы изымающие само понятие из законодательства уже готовятся. «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?» — цитируют Артемьева РИА Новости.

Напомним, на территории Евросоюза роуминг был отменён 15 июня, власти союза назвали это «европейской историей успеха». В России об этом тоже задумываются не впервые, в Госдуму даже был внесён соответствующий законопроект, но он был отклонён.

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