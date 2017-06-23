В Заполярье потеплеет до +15°

25 Июня 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/25 июня/БИ-ПОРТ – В Заполярье наблюдается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10+15°.

Как сообщают синоптики, днем 25 июня наш регион находится под влиянием северо-восточной части циклона, смещающегося с Норвежского моря на Ботнический залив: начиная с южных районов области, ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь, преобладающая температура воздуха +8+14°.

Сейчас в Мурманске +13; Ветер: с 2-3 м/с; Давление: 747 мм.рт.ст; Уровень радиации: 11 мкр/ч