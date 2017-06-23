25 Июня 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Ураза-байрам является одним из главных религиозных праздников, который на протяжении многих веков отмечают последователи ислама во всем мире.

«Завершая священный месяц Рамадан, он несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся», — подчеркнул президент.

Также он особо отметил, что российские мусульмане бережно относятся к богатому духовному, историческому наследию предков, чтут заветы и обычаи своих отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение.

«Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив. И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», - сказал Путин.