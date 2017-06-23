На аукционе в США ушли с молотка личные вещи гангстеров

США/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Принадлежащие знаменитым американским гангстерам вещи были проданы на аукционе RR Auction в США на общую сумму более $100 тыс., передает Associated Press.
Самым дорогим лотом оказались карманные бриллиантовые часы Аль Капоне, которые были проданы за $84 тыс. Музыкальная пьеса чикагского гангстера «Юмореска» ушла с молотка за $18,750.
Также были проданы артефакты знаменитых грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу: серебряное кольцо Бонни с тремя змеиными головами — за $25 тыс., написанное ею незадолго до смерти письмо с надписью «So Long» — за $16 тыс. и ордеры на арест обоих — за $8 тыс.