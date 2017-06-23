Мурманчанин фиктивно прописал таджиков

25 Июня 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/25 июня/БИ-ПОРТ - В квартире по улице Карла Маркса на миграционном учете числятся несколько граждан Таджикистана. Эта информация стала известна сотрудниками Управления по вопросам миграции в рамках операции «Нелегал-2017».

Иностранные граждане, поставленные по данному адресу на регистрационный учет, на самом деле в квартире не проживают. Владелец жилого помещения признался, что осуществил фиктивную постановку на учет.

В отношении ранее не судимого 40-летнего мурманчанина дознавателем октябрьского отдела полиции возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Теперь мужчина рискует лишиться свободы на три года.