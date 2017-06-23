Рогозин: Арктика должна остаться зоной мира и сотрудничества

25 Июня 2017 года, 15:40

МИР/25 июня/ БИ-ПОРТ - Арктика должна остаться зоной мира и сотрудничества, но Россия будет настаивать на принадлежности арктического шельфа. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, считаем, что Арктика — это точно должна быть зона мира, сотрудничества. Там запасы пресной воды для всего мира» — сказал он.

По его словам, Россия «настроена никакие конфликты туда не допускать, но есть определенные споры, которые должны вестись исходя из геологии, а российская позиция заключается в том, что этот шельф является продолжением нашей линии берега».

«Поэтому мы настаиваем на том, что эта береговая линия должна охраняться Россией. Но этот спор будет продолжаться. Я не вижу здесь никаких проблем. Они будут доказывать свою правоту, мы свою», — сказал Рогозин.

Он добавил, что «комиссия ООН это будет решать на основании научных исследований, а не на основании провокаций или спекуляций».