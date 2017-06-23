Мурманчанин набросился с ножом на сожительницу

25 Июня 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/25 июня/БИ-ПОРТ – Пьяный мурманчанин грозился убить сожительницу. Он успел порезать женщине плечо и кисть кухонным ножом.

В полицию обратилась жительница областного центра и сообщила о конфликте. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали подозреваемого – 53-летнего жителя областного центра, ранее не судимого, который находился в состоянии опьянения.

Женщине 1967 года рождения была оказана медицинская помощь.

По факту в отношении злоумышленника дознавателем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению эксперта, полученные потерпевшей травмы квалифицируются как легкий вред здоровью. В соответствии с этим, в отношении мурманчанина в настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело – по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.