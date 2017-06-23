Мурманск: прогноз отключений на 26 июня

МУРМАНСК/ 25 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июня.
С 8 ЧАСОВ 20 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 26 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ МУРМАНСКОЙ ТЭЦ – 332 дома.
С 8 ЧАСОВ 19 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 2 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ( ул. Прибрежная,1,6.23,25)- 4 дома.
С 8 ЧАСОВ 20 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 3 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА «РОСЛЯКОВО ЮЖНОЕ» (УГОЛЬ) – 8 домов.
С 8 ЧАСОВ 26 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 30 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ», БОЙЛЕРНЫХ: 171,175,202,203,62,69 КВАРТАЛОВ – 131 дом.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 11.30 проезд Ледокольный, 23, 25, 27, 29, 31
переулок Якорный, 6, 8, 10, 12, 14, 16
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.