Три гаража пострадали от огня в Мурманске

26 Июня 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – Ночью 26 июня в Мурманске горело несколько гаражей. Сообщение о возгорании на улице Набережная, 17 поступило в МЧС в 00:23.

«В результате пожара в одном из гаражей обгорела и разобрана внешняя деревянная обшивка правой стены и крыши. Во втором гараже обгорела и разобрана стена, из гаража эвакуирован автоприцеп. В третьем гараже тоже обгорела и разобрана стена.», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.