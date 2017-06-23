В Морской торговый порт Мурманска прибыл новый арктический буксир – самый современный в акватории Белого и Баренцева морей

26 Июня 2017 года, 10:35

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Буксирный теплоход «Кайман» был построен в мае 2017 года в Румынии на верфи известной голландской компании «Damen» специально для мурманской компании «МАСКО».

ЗАО «МАСКО» обеспечивает большую часть всех буксирных операций в акватории Кольского залива, в том числе проводит швартовые операции для гигантских сухогрузов у причалов Мурманского морского торгового порта. В 2016 году в ММТП было обработано 272 судна, из которых 192 – класса PANAMAX (дедвейтом более 70 тысяч тонн) и CAPESIZE (дедвейтом более 100 тысяч тонн).

В Мурманск «Кайман» прибыл, совершив самостоятельный переход из голландского порта Горинхем, что уже говорит о его превосходных мореходных качествах. Экипаж нового буксира составляет всего 8 человек, так как судно имеет класс автоматики, допускающий безвахтенное обслуживание машинного отделения.

Движетель буксира выполнен по азимутальной схеме - установлены две винто-рулевые колонки «Роллс-Ройс», обеспечивающие максимальную маневренность буксира в работе, а два главных двигателя «Катерпиллар» обеспечивают общую мощность 2461 кВт и тяговое усилие в 41 тонну. Полная автономность буксира 20 суток, что позволяет производить морские буксировки на большие расстояния.

Буксир имеет ледовый класс Arc4, а корпус судна максимальной толщиной до 17 миллиметров, позволяет ему успешно функционировать даже во льдах толщиной 90 см. Таким образом, «Кайман» может работать в портах Западной Арктики, а также в районах нефтегазовых промыслов в арктических регионах.

И еще один немаловажный, экологический аспект. В процессе строительства на это судно было установлено дополнительное природоохранное оборудование, позволяющее ему соответствовать жестким требованиям Полярного кодекса. При этом выбросы окислов азота от двигательных установок «Каймана» снижены в 2 раза по сравнению с буксиром «Пак» прежнего поколения.

«Хотелось бы отметить, что приход «Каймана» в МАСКО,– это часть большой программы обновления Мурманского морского торгового порта. Инвестиции в ее исполнение за период с 2013 года составили 4,3 миллиарда рублей, - рассказывает председатель Совета директоров ПАО «ММТП» Денис Илатовский. - Очень важно, что новый буксир выполнен по самым современным экологическим стандартам. В Арктике экология сейчас на первом месте. Этой же позиции придерживается и Мурманский порт, который совместно с Минприроды России реализует программу экологических мероприятий на сумму 1,5 миллиарда рублей. Результатом такого ответственного подхода порта стало снижение суммарных выбросов предприятия за период с 2010 года в 2 раза, до 252 тонн в год».