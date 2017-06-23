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В Мурманске уже через пару недель начнется ремонт домов культурного наследия
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Водолазы Северного флота обследуют транспорт «Томас Дональдсон»
 
 
 
 
26 Июня 2017 года, 10:50

Водолазы Северного флота обследуют транспорт «Томас Дональдсон»


РОССИЯ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Водолазы Северного флота в первой половине июля примут участие в обследовании транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны. Они продолжат подъем военной техники тех времен, поступавшей в Советский Союз по программе лендлиза из Соединённых Штатов Америки. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Транспорт находится в территориальных водах Российской Федерации на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) осуществлять спуски в лёгком водолазном снаряжении. В обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты «Пантера+» и «Тайгер», которые также способны вести подводную съемку.

Впервые водолазы Северного флота обследовали судно еще в 2005 году. В 2016 спасательными силами Северного флота с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и американский танк «Шерман». Ранее с транспорта «Томас Дональдсон» были подняты еще один танк «Шерман» и паровая лебёдка.

Ценные исторические артефакты были переданы командованием Северного флота в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил Северного флота.

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