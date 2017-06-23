Продуктовая корзина россиянина подорожала

26 Июня 2017 года, 11:54

РОССИЯ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – Стоимость минимального набора продуктов питания в России за пять месяцев 2017 года выросла почти на 10% и на сегодняшний день превышает четыре тысячи рублей. Резкое увеличение произошло в апреле-мае в основном за счёт удорожания овощей – в некоторых случаях рост цен составил 80%, пишут «Известия».

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036 рублей. В минимальном наборе продуктов питания Росстат учитывает разные виды мяса, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль — всего 33 наименования. При расчете служба использует средние цены на продукцию в регионе и объемы потребления товаров.

С января по май самым значительным был рост цен на белокочанную капусту – на 83% до почти 34 рублей за кг. Цена картофеля выросла на 79% до 37 рублей за кг, стоимость лука поднялась на 74% до 39 рублей за кг, а морковь подорожала на 42% до 38 рублей за кг.

Исполнительный директор национального союза производителей овощей Михаил Глушков подчеркнул, что в этот период года в России традиционно наблюдается нехватка собственной овощной продукции - с января ее постепенно начинают импортировать, что и сказывается на ценах. По мнению эксперта, это происходит потому, что в стране пока нет достаточного количества хранилищ, которые бы позволяли до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию.

Фото: Twitter