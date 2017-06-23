Правительство Мурманской области и «Газпром геологоразведка» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

26 Июня 2017 года, 12:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске подготовят буровую платформу для работы в Карском море. Плавучая полупогружная платформа «Nanhai VIII» была доставлена в порт Мурманск на прошлой неделе. Ей предстоит работать на Ленинградском газоконденсатном месторождении.

Сегодня состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Мурманской области и ООО «Газпром геологоразведка». Документ предусматривает ряд мероприятий, направленных на поддержку социальной сферы региона. Кроме того, в рамках соглашения планируется создание благоприятных условий для эффективного выполнения геологоразведочных работ на территории Мурманской области.