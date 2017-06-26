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Главная » НОВОСТИ » В областном управлении МВД России обсудили вопросы соблюдения прав и законных интересов граждан
 
 
 
 
26 Июня 2017 года, 14:10

В областном управлении МВД России обсудили вопросы соблюдения прав и законных интересов граждан


МУРМАНСК/ 26 июня - В УМВД России по Мурманской области прошел круглый стол, посвященный вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан в местах принудительного содержания системы МВД России.

В мероприятии приняли участие председатель Общественной наблюдательной комиссии, член Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков, председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области, член Общественной палаты Мурманской области Алексей Кузьмин, член ОНК Мурманской области и Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Евгения Луковицкая, члены Общественного совета при УМВД Артем Ермоленко и Сергей Подопригалов. Со стороны УМВД на круглом столе присутствовали врио заместителя начальника полиции УМВД области по охране общественного порядка Сергей Липовецкий и начальник отдела по охране и конвоированию спецучреждений полиции областного управления МВД России Юрий Ширяев.

Участники круглого стола обсудили итоги посещения мест принудительного содержания системы МВД России. В Мурманской области мероприятия по общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов граждан в системе органов внутренних дел проходят на постоянной основе. Так, за прошедший период 2017 года члены областной ОНК и Общественного совета при УМВД пять раз посетили места принудительного содержания – изоляторы временного содержания в Мурманске, Мончегорске и Никеле, специальное учреждение для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в пос. Кильдинстрой, а также Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в г. Мончегорске. В ходе посещений общественники проверили условия содержания граждан, бытовые условия, пообщались с задержанными и арестованными.

Юрий Мананков отметил, что за прошедшие годы условия содержания в ИВС изменились кардинально, сотрудниками полиции проделан очень большой объем работы. Кроме бытовых условий, изменился подход сотрудников к обеспечению прав, именно поэтому в последние годы в ОНК жалобы от лиц, содержащихся в ИВС, практически не поступают.

Члены Общественного совета, рассказывая об итогах посещений, отметили, что во время посещения им не поступали жалобы и обращения от лиц, содержащихся в ИВС и СУВСИГ. Впечатления от визитов остались хорошие, отметили члены совета и комиссии. Отдельные замечания, высказанные общественниками на круглом столе, будут учтены в протоколе заседания, который будет представлен начальнику УМВД России по Мурманской области.

Стоит отметить, что с 1 июня в России началась общественная кампания «Гражданин и полиция». В рамках кампании члены Общественного совета при УМВД области совместно с ОНК планируют посетить ИВС в одном из ЗАТО Мурманской области. Кроме того, по инициативе Общественного совета при УМВД области в мае-июне текущего года проводятся проверки работы участковых уполномоченных полиции, по итогам которых руководству УМВД области также будет предоставлен документ с изложением выявленных нарушений и предложениями по повышению эффективности данной работы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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