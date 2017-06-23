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Главная » НОВОСТИ » Представители малого и среднего бизнеса Апатитов и Кировска ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям «Колэнерго»
 
 
 
 
26 Июня 2017 года, 12:23

Представители малого и среднего бизнеса Апатитов и Кировска ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям «Колэнерго»

12 2АПАТИТЫ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Встреча с представителями малого и среднего бизнеса, организованная при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, прошла в Апатитах, в здании управления Центральных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в рамках Дня предпринимателя.

Опытом реализации технологических присоединений к сети в зоне ответственности производственного отделения «Центральные электрические сети» поделился с участниками встречи заместитель директора ПО ЦЭС по развитию и реализации услуг Владимир Викулин (на фото).

В ходе встречи он рассказал, что средняя загрузка новых центров питания составляет в регионе порядка 79 процентов. Это обусловлено, прежде всего, тем, что изначально запрашиваемая потребителями мощность остается частично или полностью невостребованной. Выполняя условия договоров на технологическое присоединение, энергокомпания несёт большие затраты, но потребители, со своей стороны, либо не спешат выполнять договорные условия, либо потребляемый объем электроэнергии оказывается значительно ниже заявленного. Владимир Викулин также отметил, что существуют предусмотренные законом механизмы отказа от ранее запрашиваемой мощности или перераспределения её в пользу других потребителей.

Владимир Викулин ответил на вопросы, разъяснил, как можно получить консультацию, в какой форме сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение.

«Всё больший акцент в компании делается на использование электронных сервисов», - подчеркнул он. – «На сайте МРСК Северо-Запада» действует интернет-приемная, где можно «в несколько кликов» оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая информация».

В МРСК Северо-Запада действует единый телефонный номер для обращений потребителей, в том числе, по вопросам технологического присоединения к сети, подачи заявок на технологическое присоединение: 8-800-333-02-52.

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