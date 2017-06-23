Митинг против сокращения учёных пройдёт в Апатитах

26 Июня 2017 года, 13:16

АПАТИТЫ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 28 июня состоится митинг против массовых сокращений в российской науке. Об этом «Би-порту» сообщили в Кольском научном центре Российской академии наук. Митинг инициирован профсоюзами РАН. Он также направлен против выполнения Майских указов президента без дополнительного финансирования науки.

Напомним, в мае стало известно, что нескольких сотрудников Института проблем промышленной экологии Севера попадут под сокращение. Как сообщал «Би-порт», такое решение было принято в связи с недостаточным бюджетным финансированием.