Дмитрий Руусалеп назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области

26 Июня 2017 года, 13:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области назначен Дмитрий Руусалеп. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. Ранее Руусалеп возглавлял комитет государственных закупок.

«Я уверена, что на новом посту, Дмитрий Аугустович, Вы также проявите себя с наилучшей стороны. Направление непростое, но я уверена, что Вы справитесь, коллектив, под Вашим руководством выйдет на качественно новый уровень работы и те проблемы, которые есть в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, Вам удастся разрешить. Я желаю Вам успехов», – сказала Марина Ковтун.

Как ранее сообщал «Би-порт», в мае с должности главы регионального Минприроды была уволена Эльвира Макарова. Поводом для увольнения Макаровой могла послужить серия публикаций в СМИ, в которых ей приписывали участие в дачном некоммерческом партнёрстве «Родничок», а также выделение этому ДНП земельного участка в охраняемой лесной зоне.