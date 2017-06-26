Северян призывают приглядывать за пушистыми «десантниками»

26 Июня 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Ветеринарные врачи Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных предупреждают о ежегодном явлении, называемом кошкопад. Обычно коты и кошки выпадают из окон домов по весне, но в этом году из-за погоды такое явление отмечается в июне.

«Снова и снова кошки выпадают из открытых окон, с балконов и лоджий. А застряв в приоткрытом окне, получают тяжёлые, порой, несовместимые с жизнью компрессионные травмы», - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

При падении первыми с землёй контактируют тазовые конечности, и ветеринарные врачи диагностируют переломы в дистальном отделе бедренной кости, переломы Салтера Харриса у молодых животных (дистальный эпифиолиз бедренной кости), отрывы бугристости большой бедренной кости или сочетанные травмы бедренной и большеберцовой костей, а также переломы таза.

«Затем в работу по борьбе за жизнь включаются грудные конечности, и мы отмечаем переломы костей предплечья, в основном простые поперечные или косые диафизарные переломы лучевой и локтевой костей», - сообщили в ведомстве.

Врачи просят быть внимательными к своим домашним питомцам, которые под властью инстинктов в любой момент могут совершить роковой прыжок. Граждан просят установить на окна сетки и не оставлять открытые окна с кошками один на один.

Фото: Wallpaper Better