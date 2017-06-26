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Главная » НОВОСТИ » На Северном флоте почтили память морских пехотинцев, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе
 
 
 
 
26 Июня 2017 года, 14:45

На Северном флоте почтили память морских пехотинцев, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в поселке Спутник Мурманской области в отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Северного флота прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти воинов, погибших во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1995, 1999-2000 г.г. На территории части состоялось общее построение личного состава соединения с выносом Боевого Знамени. Прошел митинг и поминальная лития. К монументу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга, были возложены венки и цветы.

Памятные мероприятия с участием военнослужащих Северного флота и ветеранов боевых действий прошли в главной базе Североморске возле мемориала «Североморцам, не вернувшимся с войны». Памятник был открыт по инициативе командования Северного флота и Североморского филиала Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

Традиция отдавать долг памяти погибшим на Северном Кавказе морским пехотинцам возникла 26 июня 1996 года. Тогда на территории отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота был установлен монумент погибшим военнослужащим. Эта дата стала Днём памяти североморцев, погибших в ходе боевых действий на территории Северо-Кавказского региона.

Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота дважды в 1995 и один раз в 1999-2000 годах выполнял боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Воины-североморцы с честью выполнили свой долг.

В период командировок в «горячие точки» морскими пехотинцами лично командовал начальник береговых войск Северного флота Герой России генерал-майор Александр Отраковский. Именно благодаря его грамотному руководству потери среди «черных беретов» были минимальны. Во время проведения контртеррористической операции погибли 82 североморца.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе более двух тысяч воинов Северного флота были награждены орденами и медалями, десять человек были удостоены звания Героя России трое из них: генерал-майор Александр Отраковский, лейтенант Юрий Курягин и сержант Владимир Таташвили - посмертно.

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