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Главная » НОВОСТИ » Расходы россиян на сигареты выросли в два раза
 
 
 
 
26 Июня 2017 года, 16:00

Расходы россиян на сигареты выросли в два раза


РОССИЯ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – Траты россиян на табак за последние пять лет выросли в два раза и достигли 4,1% от общих расходов. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Больше всего тратят на табачные изделия в Бурятии, Рязанской и Смоленской областях, где эти расходы достигают 7–8% бюджета граждан.

Рост расходов на сигареты в первую очередь связан с увеличением акцизов на табачные изделия, нежели с ростом потребления, пишут «Известия». По данным Росстата, в период с 2011 по 2016 год средняя цена пачки сигарет выросла почти в 3,5 раза — до 75 рублей. По данным исследования Высшей школы экономики, в 2011 году в том, что курят ежедневно, признавались 32% россиян, в 2017-м — уже 27%.

В список субъектов с самым низким уровнем расходов на сигареты на одного члена домохозяйства вошли Республика Ингушетия (0,1% от общих расходов), Чеченская Республика (0,2%) и Республика Татарстан (1,2%).

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