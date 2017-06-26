В районе острова Кильдин пропали рыбаки. Обновлено

26 Июня 2017 года, 18:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – Трое рыбаков на маломерном судне пропали на выходе из Кольского залива. Об этом «Би-порту» сообщили в Пограничном управлении ФСБ по западному арктическому району. Мужчины накануне рыбачили в районе острова Кильдин, когда у них сломался двигатель. Когда они смогли устранить поломку, они сообщили своим родным, что возвращаются обратно, после чего связь с ними прервалась.

Поисково-спасательные работы проводил пограничный сторожевой катер. Кроме того, информация была передана силам Северного флота. В настоящий момент поисковые работы временно приостановлены, поскольку в море наблюдается 4-5 бальное волнение.

Фото - Александр Меркушев.