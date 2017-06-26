Мурманск: прогноз отключений на 27 июня

26 Июня 2017 года, 19:44

МУРМАНСК/ 26 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 июня.

С 8 ЧАСОВ 20 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 3 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА «РОСЛЯКОВО ЮЖНОЕ» (УГОЛЬ) – 8 домов.

C 8 ЧАСОВ 20 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 3 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ ТЦ «РОСЛЯКОВО-1» – 67 домов

С 8 ЧАСОВ 26 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 30 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ», БОЙЛЕРНЫХ 171, 175, 202, 203, 62, 69 КВАРТАЛОВ – 492 дома

С 8 ЧАСОВ 27 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ЮЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома

С 8 ЧАСОВ 26 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 3 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 458 домов

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Горького, 8

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 13.00 ул. Генералова, 3/20

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.