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Сари
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Сергей Агарков:

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Виктория Чачина:

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В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Виктор Георги:

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Главная » НОВОСТИ » На Эльбрусе ищут альпиниста из Мурманска
 
 
 
 
27 Июня 2017 года, 08:10

На Эльбрусе ищут альпиниста из Мурманска


КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Спасатели ищут пропавшего на Эльбрусе мурманчанина. Зарегистрированная группа туристов из Заполярной столицы проходила высоту 3800 метров, когда один из участников подъёма отказался от дальнейшего восхождения. В назначенное место в лагерь он не прибыл. В настоящий момент детали уточняются.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, для эвакуации привлечён отряд спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе восьми человек и одной единицы техники.

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