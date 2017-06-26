На Эльбрусе ищут альпиниста из Мурманска

27 Июня 2017 года, 08:10

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Спасатели ищут пропавшего на Эльбрусе мурманчанина. Зарегистрированная группа туристов из Заполярной столицы проходила высоту 3800 метров, когда один из участников подъёма отказался от дальнейшего восхождения. В назначенное место в лагерь он не прибыл. В настоящий момент детали уточняются.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, для эвакуации привлечён отряд спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе восьми человек и одной единицы техники.