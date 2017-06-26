Для российской армии разрабатывают «арктический» противогаз

27 Июня 2017 года, 09:15

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Технологии, использованные при создании нового противогаза ПМК-4, который принят на вооружение в начале текущего года, будут применяться в интересах Арктической группировки войск. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В новом противогазе будут проработаны вопросы его сочетаемости с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих, а также особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера», - сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

В июне текущего года на снабжение принят новый противогаз ПМК-4, который полностью интегрирован в состав как существующих комплектов индивидуальной экипировки, таких как «Ратник-2», так и может быть адаптирован под разрабатываемые варианты индивидуальной экипировки.