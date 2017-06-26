«Обнимая Небо»: в мурманском аэропорту пройдёт традиционный споттинг

27 Июня 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – «Аэропорт Мурманск» совместно с оператором сотовой связи Tele2 и при информационной поддержке информационного агентства «Би-порт» начали подготовку к традиционному официальному авиационному споттингу. В нынешнем году мероприятие пройдёт 8 июля, а споттеров ожидает насыщенная программа.

«Споттинг, который состоится уже в шестой раз, – это отличная возможность показать участникам открытость и гостеприимство главного аэропорта Заполярья, который является самым северным международным аэропортом в стране. И мы будем рады принять споттеров на перроне аэропорта в субботу, 8 июля», – рассказал «Би-порту» генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов.

Постоянным партнёром мурманских споттингов является оператор сотовой связи Tele2. О поддержке проекта рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров: «Жителям нашего региона уже привычно видеть Tele2 партнером интересных, ярких мероприятий, и это здорово! Авиаспоттинг традиционно станет одним из главных событий заполярного лета. Уверен, пазл отличного мероприятия, как всегда на споттинге, сложится, и будет хорошая погода, большое количество самолетов и отличное настроение у каждого участника. Желаю каждому фотографу, которому посчастливится на время стать споттером, найти свой уникальный, другой ракурс, а мы обеспечим качественный интернет, чтобы как можно больше людей оценили необычные видео и фотографии авиаспоттинга».

VI официальный авиационный споттинг «Обнимая Небо...» пройдёт в аэропорту Мурманска 8 июля 2017 года. Для участия в мероприятии необходимо до шести часов вечера 3 июля заполнить заявку с указанием необходимых сведений. В случае положительного рассмотрения, организаторы направят заявителю официальное приглашение и подробную инструкцию (не позднее 5 июля).

Официальные хэштеги мероприятия #Споттинг51, #ОбнимаяНебо, #Tele2spotting, по которым уже сейчас доступно множество фотографии прошлых лет. В социальных сетях Facebook и ВКонтакте созданы страницы споттинга, где будут публиковаться важная информация, фото- и видеоматериалы, интересные факты и многое другое. Генеральным информационным партнёром-организатором споттинга является ИА «Би-порт».

Идея – Максим Паламарчук

Фото – Владислав Гущин

Коллаж – Сергей Бушуев