В Колэнерго отработали действия дежурного персонала при проникновении посторонних лиц на подстанцию

27 Июня 2017 года, 09:10

МУРМАНСК/ 27 июня – В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в группу компаний «Россети») прошла тренировка, во время которой проверялись готовность и навыки дежурного персонала подстанции ПС-28, находящейся в поселке Ура-губа, при несанкционированном проникновении посторонних лиц на территорию энергообъекта.

По сценарию тренировки трое мужчин через ограждение проникли на территорию подстанции и попытались пройти в производственные помещения.

«Дежурный действовал абсолютно правильно, - прокомментировал ведущий специалист службы безопасности «Колэнерго» Сергей Бугера. - По имеющимся средствам связи он сообщил о происходящем в диспетчерскую службу для последующего сообщения в полицию, поставил в известность заместителя директора филиала по безопасности, руководство объекта. Также, согласно инструкции, он предпринял меры для препятствования проникновению в производственные помещения».

Напомним, что в «Колэнерго» действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.