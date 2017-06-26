22 июня 2017 года на 91-ом году жизни скончался Александр Илларионович Михайлов

27 Июня 2017 года, 09:31

МУРМАНСК/ 27 июня - Александр Илларионович родился 25 августа 1926 года в деревне Ржаные Роги Белебёлкинского района Новгородской области. В годы войны, находясь на оккупированной фашистами территории, вместе с другими несовершеннолетними односельчанами был отправлен в места принудительного содержания в Германию. После освобождения Красной Армией в 1945 году был призван в ряды вооруженных сил и служил до 1951 года, а после мобилизации приехал в Мурманск.

Трудовой стаж Александра Илларионовича более 50 лет. Рабочий путь начал шофером в Мурманском Рыбном порту. Без отрыва от производства окончил среднюю школу и Мурманское мореходное училище Главка «Севрыба». Работал мастером, автомехаником, а с 1968 по 1989 годы - начальником автоколонны №1 Мурманской автобазы Всесоюзного рыбопромышленного объединения «СЕВРЫБА». С большим уважением относились к Александру Илларионовичу все, кто работал с ним.

За долголетний безупречный труд Михайлов Александр Илларионович награжден медалями «За доблестный труд» в 1970 году, «Ветеран труда» в 1981 году, юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», знаком «Ветеран труда автобазы «Севрыба», многочисленными грамотами к юбилейным и праздничным датам.

Добрая память об Александре Илларионовиче, отце, дедушке, прадедушке, на всю жизнь останется в сердцах родных и близких.

Прощание с Михайловым Александром Илларионовичем пройдёт 28 июня 2017 года в 10.40 в морге судебно – медицинской экспертизы по адресу: Мурманск, ул. Радищева, 29-а.