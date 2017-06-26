Tele2 запустила совместный проект с fashion-агрегатором Clouty

27 Июня 2017 года, 09:54

МУРМАНСК/ 27 июня – Абоненты Tele2 получили уникальный доступ к закрытому разделу сайта, эксклюзивным промопредложениям и консультациям профессиональных стилистов. Этот модный проект стал первым российским опытом создания fashion-сервиса на базе мобильных услуг

Зарегистрировавшись на сайте Clouty по номеру телефона, абоненты получат доступ к закрытому разделу, который включает обзор последних тенденций в мире моды, описание новых коллекций и подборку актуальных образов. Каждый абонент Tele2 сможет создать индивидуальный профиль, что позволит ему пользоваться более выгодными скидками, участвовать в конкурсах и промоакциях. Кроме того, клиенты Tele2 могут активировать приоритетный доступ к уникальным предложениям сайта, оплатив услугу со своего мобильного счета.

Платформа Clouty подготовила для абонентов Tele2 выгодные промопредложения, которые отличаются размером скидки. Только клиентам оператора открыты специальные промокоды, недоступные обычным покупателям. При этом ежемесячно пользователи платной услуги смогут принимать участие в закрытых распродажах ведущих онлайн-ретейлеров.

«Tele2 создает инновационные сервисы, которые привносят комфорт в самые разные сферы человеческой деятельности. Наш проект с Clouty – первым в России и СНГ fashion-агрегатором − не просто подтверждает статус Tele2 как компании, которая поддерживает стиль жизни клиентов. Вместе мы помогаем пользователям найти свой стиль и погрузиться в мир шопинга по другим правилам. Ежемесячно онлайн-платформу Clouty посещают 200 тыс. любителей онлайн-покупок. Однако именно наши абоненты получат многочисленные преференции по сравнению с обычными пользователями. Это более выгодные скидки, доступ к уникальному контенту и закрытым распродажам, суперпредложения от ведущих ретейлеров и консультации профессиональных стилистов и fashion-редакторов. Так, один сервис концентрирует все лучшее из индустрии моды и открывает клиентам совершенно новый уровень интернет-шопинга», - рассказал Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

Таким образом Tele2 продолжает развивать стратегию lifestyleenabler и предлагает клиентам новое качество онлайн-шопинга.