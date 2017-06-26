Спасатели нашли заблудившегося на Эльбрусе жителя Мурманска

КБР/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Спасатели обнаружили мурманчанина, который заблудился по время восхождения на Эльбрус.
«Спасатели нашли заблудившегося альпиниста, он жив. Сейчас его спускают вниз», – сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
Ранее сообщалось, что зарегистрированная группа туристов из Заполярной столицы проходила высоту 3800 метров, когда один из участников подъёма отказался от дальнейшего восхождения. В назначенное место в лагерь он не прибыл. В поисках туриста вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Фото: Strongtour