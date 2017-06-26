Проект «Северная трансформация» открывается в Мурманске

27 Июня 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Самое большое препятствие в жизни — это люди, говорящие «Нет, у тебя не получится», но на самом деле каждый из нас может добиться того, что другие считают невозможным. Успех — это не счастливая случайность, а результат правильного видения ситуации, планирования и подготовки.

1 июля 2017 года в 11 часов в кафе «Бочонок мёда» Парка активного отдыха и туризма «Огни Мурманска» состоится открытие проекта «Северная трансформация». Это новый формат тренировок для жителей Мурманска и области.

Тренировки по программе проекта «Северная трансформация» подойдут для тех, кто хочет привести своё тело в тонус, быть стройным, сильным, бодрым и здоровым.

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ. От вас требуется взять с собой коврик для занятий и удобную спортивную форму для тренировок на открытом воздухе в любую погоду.

«Северная трансформация» будет длиться с 1 по 2 июля 2017 г. Проект действует по «вашим» выходным дням и в личное время, т.е. вы сами определяете дни и время занятий, а на территорию компании «Огни Мурманска» вы приходите для совместных тренировок с такими же единомышленниками.

За 2 месяца участников проекта «СЕВЕРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» ждут:

- 10 групповых тренировок (в выходные дни);

- 27 самостоятельных занятий (в будние дни);

- тестирование в начале и в конце проекта;

- фиксация параметров «до» и «после»;

- контроль динамики результатов.

Инициатор и идейный вдохновитель проекта Сергей Хруст (за спиной: с 2015 года участие в 3 Ультрамарафоне «Эльтон» (28 км), в 89 легкоатлетическом забеге Санкт-Петербург - Пушкин (30 км), организатор таких мурманских трейлмарафонов как «Полярный день», «Полярная ночь».

«Я решил изменить себя! И буду рад, если вы ко мне присоединитесь», - говорит Сергей.

Групповые тренировки будут проходить каждое воскресенье на территории комплекса «Огни Мурманска».

После тренировки на свежем воздухе участники, по желанию, могут посетить тропическую купальню «Огни Мурманска» с бассейном с дорожками по 25 метров и различными саунами, тем более по воскресеньям действует акция – целый день в купальне за 200 рублей (дорожки и гейзеры бассейна, турецкий хамам, финская сауны и т.д.).

По окончании проекта, участники, показавшие лучшие результаты получат призы и подарки.

Узнать подробности и записаться на проект можно в группе.

Бесплатный автобус доставит желающих от остановок Кооперативная и Автопарк до компании и обратно. Расписание.