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Главная » НОВОСТИ » В День молодежи мурманчане открыли мир цифровых возможностей
 
 
 
 
27 Июня 2017 года, 11:00

В День молодежи мурманчане открыли мир цифровых возможностей


МУРМАНСК/ 27 июня – В минувшие выходные Мурманск отметил День молодежи необычной для этого лета солнечной погодой и многочисленными развлечениями, приготовленными для горожан. Одной из самых популярных стала площадка «МегаФона», где мурманчанам предложили игру «Включайся!», названную в честь новой линейки тарифов, гигантские паззлы и возможность получить на память о празднике профессиональное фото.

«В воскресенье на площади «Пять углов» побывало более 3 000 мурманчан. Многие из них стали гостями нашей площадки, которая находилась возле главной сцены. Для «МегаФона» это было отличной возможностью пообщаться с абонентами, услышать их отзывы и сделать горожанам небольшие подарки. Каждый посетитель нашей площадки получил сладкий приз. А самые удачливые участники квеста «Включайся!» — сувениры и 4G-планшет, который поможет использовать скоростной мобильный интернет на все сто процентов. Победителей определяли маленькие мурманчане, которые доставали выигрышные номера под аплодисменты зрителей», — рассказывает руководитель по развитию массового рынка Мурманского отделения компании «МегаФон» Наталья Паничева.

Познакомиться с новыми тарифами «МегаФона» можно было не только в форме игры: консультанты оператора подробно отвечали на вопросы горожан, помогая выбрать подходящий вариант. Для того чтобы открыть абонентам мир безграничных цифровых возможностей, оператор предлагает тарифы с «говорящими» названиями: «Общайся», «Слушай», «Смотри», «Пиши». Одним из самых популярных в Мурманске стал тариф «Включайся! Общайся», позволяющий не только активно звонить, но и переписываться в самых популярных мессенджерах и соцсетях, доступ к которым не ограничен. В целом же «наполнение» каждого тарифа соответствует вкусам и предпочтениям современных цифровых абонентов — то есть активных пользователей мобильного интернета.

Оставить прекрасную память о Дне молодежи посетители площадки «МегаФона» могли в специальной фотозоне — делая сэлфи или позируя профессиональному фотографу. Многие из этих фотографий уже появились в соцсетях, напоминая о солнечном воскресном дне.

Фоторепортаж с мероприятия здесь.

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