Яндекс: мурманчане предпочитают треску и попкорн

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Яндекс провёл исследование поисковых запросов россиян и составил список продуктов и блюд, которые чаще всего ищут в России и в регионах страны.
В целом по стране главный продукт, из которого россияне хотят что-то приготовить – курица. Еженедельно Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Наиболее популярные сочетания – «рецепты куриного салата» и «курица в духовке».
Среди блюд у россиян на первом месте – запрос про салат, самый популярный среди которых - салат «Цезарь» – опять-таки с курицей.
Согласно исследованию Яндекса, самый характерный для Мурманской области продукт – треска. Вместе с тем, список самого популярного блюда в регионе возглавляет попкорн. Исследователи отмечают, что Мурманская область – единственный регион России, где в ТОП-10 характерных блюд вошёл соус тартар. Вообще, список продуктовых запросов мурманчан состоит из «даров природы и моря» – рыба, краб, ягоды и грибы.
|
Место
|
Характерные продукты
|
Характерные блюда
|
1
|
треска
|
попкорн
|
2
|
грибы
|
бефстроганов
|
3
|
сёмга
|
венские сладости и венский шницель
|
4
|
форель
|
салат «Гнездо глухаря»
|
5
|
черника
|
азу
|
6
|
брусника
|
пряничные фигурки
|
7
|
краб
|
соус болоньезе
|
8
|
волнушки
|
рыба по-польски
|
9
|
палтус
|
соте
|
10
|
морошка
|
тартар
Интересно, что в соседней с Мурманской областью Карелии чаще всего ищут способы приготовления ликёра: по данным проекта «Трезвая Россия», республика Карелия занимает в 80-е место (из 84) в рейтинге трезвости.