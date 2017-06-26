Яндекс: мурманчане предпочитают треску и попкорн

27 Июня 2017 года, 11:20

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Яндекс провёл исследование поисковых запросов россиян и составил список продуктов и блюд, которые чаще всего ищут в России и в регионах страны.

В целом по стране главный продукт, из которого россияне хотят что-то приготовить – курица. Еженедельно Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Наиболее популярные сочетания – «рецепты куриного салата» и «курица в духовке».

Среди блюд у россиян на первом месте – запрос про салат, самый популярный среди которых - салат «Цезарь» – опять-таки с курицей.

Согласно исследованию Яндекса, самый характерный для Мурманской области продукт – треска. Вместе с тем, список самого популярного блюда в регионе возглавляет попкорн. Исследователи отмечают, что Мурманская область – единственный регион России, где в ТОП-10 характерных блюд вошёл соус тартар. Вообще, список продуктовых запросов мурманчан состоит из «даров природы и моря» – рыба, краб, ягоды и грибы.

Место Характерные продукты Характерные блюда 1 треска попкорн 2 грибы бефстроганов 3 сёмга венские сладости и венский шницель 4 форель салат «Гнездо глухаря» 5 черника азу 6 брусника пряничные фигурки 7 краб соус болоньезе 8 волнушки рыба по-польски 9 палтус соте 10 морошка тартар

Интересно, что в соседней с Мурманской областью Карелии чаще всего ищут способы приготовления ликёра: по данным проекта «Трезвая Россия», республика Карелия занимает в 80-е место (из 84) в рейтинге трезвости.