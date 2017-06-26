Пропавших в Баренцевом море рыбаков ищут с воздуха

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – На поиски рыбаков, пропавших в районе острова Кильдин в Баренцевом море вылетел вертолёт Ми-8, принадлежащий Северному флоту. Распоряжение о полёте с целью поиска отдал командующий СФ Николай Евменов.
Экипажу вертолёта поставлена задача обследовать морской участок, а также прибрежную и островные зоны возможного нахождения потерпевших.
Напомним, с экипажем маломерного судна прервалась связь после сообщения о поломке двигателя и возвращении судна в Гаджиево. Поиски трёх рыбаков были приостановлены в связи со штормом в Баренцевом море.