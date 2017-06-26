В Мурманской области сотрудники полиции и представители администрации поселка Никель наградили двух школьниц, оказавших содействие полиции

27 Июня 2017 года, 12:50

НИКЕЛЬ/ 27 июня - Происшествие произошло 12 июня текущего года. Неизвестный мужчина в вечернее время напал на местную жительницу, 1971 года рождения, во время прогулки и избил ее. Нападавшего спугнули две 17-летние школьницы, находившиеся неподалеку, они же оказали первую помощь избитой женщине и вызвали полицию. Прибывшим на место происшествия стражам правопорядка юные северянки описали злоумышленника и показали, в какую сторону он убежал. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции задержали подозреваемого.

По факту в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью и попытку изнасилования мужчины, 1988 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ, избрана мера пресечения в виде ареста. Задержанный находился в розыске за уличный грабеж.

Полицейские установили, что Дарья Касьянова и Валентина Выборонова – ученицы СОШ №3 поселка Никель – помогли предотвратить возможное более тяжкое преступление в отношении потерпевшей и задержать злоумышленника по горячим следам. В связи с этим, руководством ОМВД России по Печенгскому району было принято решение о поощрении школьниц за проявленную гражданскую позицию правами начальника отдела полиции. Кроме того, полицейские вышли с ходатайством на главу администрации пос. Никель с предложением о поощрении Дарьи Касьяновой и Валентины Выбороновой.

Торжественная церемония прошла в актовом зале отдела полиции. Мамам девочек были вручены благодарственные письма, а школьницам начальник ОМВД России по Печенгскому району Алексей Семенов и глава администрации пос. Никель Андрей Пономарев вручили памятные подарки.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)